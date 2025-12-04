Pescado y marisco «reciclado», en el auditorio de Nigrán

La exposición «Son das Crebas» reúne en el auditorio de Nigrán un banco de peces y mariscos elaborados a partir de basura procedente del mar por parte del trío artístico Retoque Retro, autor del cachalote Balmi instalado por el Concello de Nigrán en Praia América. Isabel García, Javier Serantes y Ana Lee son los escultores de las veinte piezas que pueden visitarse todas las mañanas de lunes a viernes y durante los actos culturales que se programen de tarde o fin de semana. Su intención es concienciar de que «a este ritmo de usar y tirar, habrá más basura que peces en el mar».