Miñorás, activistas e emprendedoras do social
Comezaron na dinamización sociocultural antes da maioría de idade e agora é o seu modo de vida. Dámaris Sánchez e Muqi Maciel son miñorás, activistas e forman a cooperativa A Casa das Redes, unha consultora na que ofrecen actividades formativas e de ocio para todas as idades. Todo desde a óptica da igualdade e da inclusión
Con só 16 e 17 anos, Dámaris Sánchez e Muqi Maciel fundaron Truequelandia, un colectivo solidario que pretendía fomentar a reciclaxe e a socialibilidade, unha especie de «cadea de favores» para voltar a unha verdadeira vida en comunidade.
Organizaron dúas feiras do libro en Nigrán con gran éxito e gañaron un premio da Fundación Telefónica. Aquela inquedanza por «traballar pola pola xente e pola contorna» segue moi viva e aqueles mozos que xa pasan dos 30 decidiron converter esa teima de «facer cousas polo pobo», explican, no seu modo de gañar a vida.
Hai uns meses que fundaron a sociedade cooperativa A Casa das Redes e desenvolven proxectos sociocomunitarios para administracións, empresas, colectivos cidadáns ou particulares baixo a filosofía do impulso ao asociacionismo e das actividades colaborativas.
Nacida en Panxón, Dámaris é orientadora laboral e sexóloga e ten unha ampla formación e experiencia no ámbito social e da igualdade, ademais de títulos de Atención a Persoas e Situación de Dependencia, Integración social, Socioloxía, Xestión de Proxectos Europeos, Máster en Sexoloxía e Xénero, entre outros. Amosa o seu compromiso social nas redes con perfís coma «Alquiler Anual Val Miñor», que creou hai dous anos.
Natural de Baiona, Muqi ten experiencia en desenvolvemento comunitario, xestión cultural, proxectos de participación social, comunicación colaborativa, na diversidade afectivo-sexual e de xénero e na facilitación de grupos. Foi membro fundador da Casa Colorida de Nigrán e ten promovido diversos encontros solidarios e culturais desde 2016. Tamén se adica á atención de persoas dependentes, a organizar obradoiros de ocio e tempo libre, campamentos e animacións, entre outras iniciativas.
Como boas miñorás, teñen raíces vinculadas ao mar e de aí xurdiu o nome con dobre sentido deste proxecto de emprendemento. «A Casa das Redes ten que ver coas nosas familias mariñeiras pero tamén coa simboloxía da unión das redes», subliña Dámaris. Dúas mans entrelazadas conforman o logotipo desta «empresa» que se adica, entre outras cousas, a dirixir os «puntos lila» que desde hai uns anos se atopan en cada festa de gran sona e afluencia, desde a Arribada de Baiona ao San Xoán de Panxón no Val Miñor, e tamén noutros lugares de Galicia coma no Culturgal ou no Tremeterra Fest de Lugo.
Son espazos promovidos pola Administración para porlle freno ás violencias machistas nas grandes aglomeracións de persoas mozas aos que pretenden «darlles unha volta para que non só sexan puntos de entrega de merchandising senón de participación ode estar para dialogar sobre igualdade e diversidade, de consultoría de dúbidas...», comenta Muqi.
A partires de xaneiro xestionarán a Casa do Maior de Viladesuso, no municipio de Oia, en colaboración coa asociación de veciños e coa comunidade de montes, coa que se confesan «moi motivadas».
Na súa oferta figuran obradoiros e formacións, actividades de tempo libre, eventos de networking, proxectos sociais e de inclusión, consultoría social, orientación laborala e apoio a persoas emprendedoras, xestión cultural ou asesoría profesional e mediación de empresas.
Pero amais dos contratos varios, manteñen a teima da dinamización sociocultural e ambiental. Programan unha recollida de basuraleza este domingo, día 7, no entorno da Virxe da Rocha con inscrición a través do correo psicoforesta@gmail.com.
Impulsan tamén unha nova asociación xuvenil chamada Febeiral do Miñor para «crear comunidade desde a cultura» tras acadar unha subvención do Corpo Europeo de Solidariedade. O primeiro evento deste novo colectivo será una feira de artistas emerxentes na Praza do Concello de Baiona o 21 de decembro.
Este sábado preparan unha ruta para coñecer dez entidades socioculturais da comarca para a que aínda se pode reservar praza. Todo desde a perspectiva «de emprender desde o social, de facer cousas polo pobo,que a día de hoxe é moi revolucionario», salienta Dámaris.
