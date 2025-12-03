Nigrán prevé el encendido navideño este viernes

El Concello de Nigrán espera inaugurar oficialmente su programa de Navidad este viernes, día 5, con el tradicional acto de encendido del alumbrado a las 19.00, tras el espectáculo de Peter Punk en el auditorio a las 18.00. Los asistentes disfrutarán de una chocolatada y habrá un fotomatón navideño. Los actos culturales se desarrollarán hasta el 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes, con el cine municipal de A Ramallosa como principal escenario. Este sábado proyectarán «Pesadilla antes de Navidad». Habrá también conciertos, talleres infantiles, bailes, y actuará el cómico Avelino González el día 13.