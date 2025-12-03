Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nigrán prevé el encendido navideño este viernes

El Concello de Nigrán espera inaugurar oficialmente su programa de Navidad este viernes, día 5, con el tradicional acto de encendido del alumbrado a las 19.00, tras el espectáculo de Peter Punk en el auditorio a las 18.00. Los asistentes disfrutarán de una chocolatada y habrá un fotomatón navideño. Los actos culturales se desarrollarán hasta el 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes, con el cine municipal de A Ramallosa como principal escenario. Este sábado proyectarán «Pesadilla antes de Navidad». Habrá también conciertos, talleres infantiles, bailes, y actuará el cómico Avelino González el día 13.

