La biblioteca de Nigrán suma su tercer premio de arquitectura
El jurado de los Premios AyE 2024 de arquitectura, entregados en el Foro Contract de Barcelona, ha otorgado un segundo puesto a la biblioteca municipal de Nigrán entre un total de 113 proyectos presentados, compartido con un edificio de viviendas de Vigo. Los autores, el estudio vigués Gándara#Pons, han logrado ya otros dos reconocimientos por esta obra: el que concede el Colexio de Arquitectos de Galicia a la mejor edificación de la comunidad en 2022 y el premio ibérico Technal ese mismo año.
