Un belén de dos habitaciones

En el centro parroquial de Gondomar han derribado un tabique para dar cabida al nacimiento que Fernando Fernández Penedo, más conocido como Nando, ha montado este año. Este es el noveno consecutivo que el belenista más activo del Val Miñor lleva su obra a la villa condal y nunca ha dejado de ampliarla. En esta ocasión ha tirado la casa por la ventana y lo ha hecho crecer nada menos que un 40% en superficie hasta llegar a los 75 metros cuadrados y a las 260 figuras que se mueven gracias a dos centenares de motores y más de 2 kilómetros de cable.

Y es que ahora tiene más tiempo que nunca. Se ha jubilado tras décadas como albañil y si antes dedicaba la mayor parte de sus momentos de ocio a elaborar personajes y mecanismos que les «dan vida» además de diseñar escenarios para colocarlas, ahora ya lo hace cuando le apetece, aunque lo compagina con otras muchas ocupaciones. «Non me aburro. Estou cos netos, vou pescar... Ao corpo non se lle pode dar descanso que se acostuma mal», bromea. Él no pierde el tiempo. Ha habilitado hasta un galpón repleto de estanterías junto a su vivienda para guardar todo el material elaborado a lo largo de «36 ou 37 anos» de afición al belenismo.

El gusanillo lo picó de pequeño, en Baiona, donde nació. «Meus avós tiñan o hotel La Pinta e facían un belén no escaparate. Quedei con aquela inquedanza e en canto puiden empecei a armar o meu. Primeiro con figuriñas de plástico e despois xa fixen as miñas», explica.

75 metros cuadrados de belén: el nacimiento de Nando vuelve a Gondomar / Marta G. Brea / Marta G. Brea

Empezó mostrando el pesebre de casa pero el espacio se quedaba pequeño y lo llevó al centro cultural de Valladares, en Vigo, donde expuso durante diez años. En alguna ocasión lo hizo también en el mercado municipal de Teis, también en la ciudad olívica, pero ahora prefiere quedarse más cerca de casa y ofrecer dos montajes: el principal en la villa condal y uno más reducido, de 20 metros cuadrados, en el multiusos de Sabarís.

En la base de operaciones de Gondomar dedica los 75 metros cuadrados de belén al Egipto antiguo , aunque le incorpore escenas tradicionales autóctonas en una especie de fusión que «lle encanta á xente», asegura. El número de visitas tampoco deja de crecer año a año y el pasado s e aproximó a las 20.000, calcula.

Ahora puede verse hasta el día 11 de enero en horario de 11.00 a 13.45 y de 17.00 a 21.15. Hay espacios para los oficios de toda la vida como el de la herrería, carpintería, zapatería, entre otros, a los que esta vez añade «castañeiras, xogos infantís como a rá ou a ferradura», además de los típicos pastores o agricultores.

Pero lo que sin duda llamará la atención de los espectadores miñoranos será el anexo que ha colocado como novedad en otra sala: parte del tramo miñorano del Camiño Portugués da Costa. «Teño a Virxe da Roca, a fonte dos Gafos, a do Pombal, a capela de San Campio e o cruceiro, a ponte románica da Ramallosa, o cruceiro de Mañufe e a igrexa de San Benito». Ante el templo gondomareño, recrea una misa de campaña a a cargo del sacerdote local, Víctor Bargiela. Hay más personajes conocidos sobre la mesa, como el alcalde, Paco Ferreira. «Está dando un mitin vestido de azul, igual o tiña que por de vermello pero nin conta me din», puntualiza divertido.