Asamblea en Gondomar sobre la tasa de la basura
El BNG de Gondomar finaliza hoy a las 20.00 su ronda de asambleas para informar a la ciudadanía sobre la subida de la tasa de la basura de 55 a 95,50 euros en los domicilios tipo —la misma cantidad pagarán aquelos que ahora abonan 16,50 por encontrarse a más de 150 metros de contenedores— y asesorar a los vecinos que quieran formular alegaciones. Será en la cafetería Keik, en el número 10 de la calle Ánimas. La organización nacionalista lamenta que la reunión no pueda celebrarse en un local municipal «debido a que o Concello non contestou a solicitude de uso do centro neural para o 24 de novembro, obrigando a cambiar data e lugar».
