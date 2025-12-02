Urgen seguridad en el colegio público Chano Piñeiro de Gondomar

Los problemas en el acceso al colegio público Chano Piñeiro de Gondomar a causa de los desprendimientos por fuertes lluvias registrados en el talud contiguo formarán parte del debate plenario de este jueves.

El concejal de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, presentará una moción para exigir al gobierno municipal que inicie gestiones para construir un sistema de contención de tierras que garantice la seguridad de la comunidad escolar. El gobierno municipal ha colocado un pasillo vallado y ha notificado a la propiedad del terreno la obligación de realizar los trabajos. de sujección del terraplén

La propuesta de Araúxo incluye la elaboración de un proyecto que dé continuidad al vial hacia la carretera de A Ramallosa, evitando que los buses tengan que maniobrar ante el centro.