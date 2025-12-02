Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El film «Campeones», en A Ramallosa

El Concello de Nigrán proyecta este jueves, día 4, a las 18.00 horas la película «Campeones, dirigida por Javier Fesser, en los cines municipales de A Ramallosa con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora mañana miércoles.

TEMAS

Tracking Pixel Contents