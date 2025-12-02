El contrato de la basura de Nigrán, de nuevo en el punto de mira

El de la recogida de residuos sólidos urbanos es el contrato más cuantioso de los que maneja el Concello de Nigrán y ni cuando se firmó el actual, ni ahora que está en marcha el procedimiento para adjudicarlo de nuevo por un precio de salida de 31,6 millones de euros a diez años, se libra de la sombra de la sospecha.

La mesa de contratación ha abierto únicamente el sobre A, el de las condiciones técnicas, y falta el B, el de las ofertas económicas, pero la polémica ya está servida y el PP forzará la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir la dimisión del concejal de Vías e Obras, Rubén Rial, «ante los más que evidentes indicios de injerencia en el proceso de contratación», asegura su portavoz, María José Pino.

La sesión está prevista la próxima semana, «canto antes», afirma el alcalde, Juan González, «porque non temos nada que ocultar nin hai dúbidas de ningún tipo sobre este asunto». El edil aludido no dejará el cargo como le piden porque, según asegura, se limitó «a dar unha opinión» sobre la exclusión de una empresa, pero que «será a mesa e contratación, por suposto, a que decida». Ni él ni ningún otro miembro del gobierno municipal ni ningún representante político de ningún partido forman parte de la mesa, integrada únicamente por funcionarios y técnicos.

El servicio se presta de forma irregular en la actualidad porque el contrato caducó en 2020. El procedimiento para actualizarlo lleva casi cuatro años en trámites, los dos últimos a trompicones a causa de diversos recursos. La CIG presentó el primero por cuestiones de horarios laborales y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) le dio la razón, de manera que se corrigió el pliego.

El PP presentó otros dos ante el mismo tribunal dependiente de la Xunta que no prosperaron y por ello acudió a la vía judicial. Ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la última resolución del Tacgal que desestima su recurso. Mientras no se pronuncie el Alto Tribunal gallego el gobierno municipal prefiere mantener paralizada la contratación. No obstante, explica el alcalde, «imos avanzando para ter todo listo para resolver a adxudicación en canto se pronuncie o TSXG que, segundo nos indican os xurídicos, todo apunta que será a favor».

Así que el gobierno municipal encargó a la misma consultora que elaboró los pliegos, Into Consulting, un informe de valoración de las cuatro ofertas presentadas, algo «habitual» en este tipo de procesos, según indican tanto el alcalde como el concejal de Obras. La mesa de contratación realizó diversos requerimientos a la ingeniería externa en diversas reuniones desde junio y en su última acta, con fecha de septiembre, apunta a «dos criterios claramente contrapuestos: el sostenido por la mesa de contratación y el mantenido por la asesoría externa, con el respaldo del concejal competente». La diferencia radica en una de las empresas, cuya oferta la consultora considera excelente y la mesa excluye por considerar que no cumple con las frecuencias de recogida previstas en el pliego.

Calidad del servicio

Rial explica que indicó a los técnicos que «se estaban equivocando» porque la oferta en cuestión presentaba más medios técnicos y de personal que otras que prometían más frecuencias. Lo hizo porque considera que, como concejal responsable del servicio, es su «obriga velar pola súa calidade». No obstante, insiste en que la mesa decide.

El BNG denunciaba recientemente el asunto e incluso presentó una propuesta para que las competencias en la contratación recayesen en el pleno y no en el alcalde. Quedó rechazada en la sesión del viernes porque, tal y como indicó el regidor, «as competencias para contratar o servizo xa son do pleno por lei».

La portavoz de los populares exigirá en pleno extraordinario la dimisión de Rial «por injerencia en la autonomía técnica de la mesa» y explicaciones al alcalde. «La gravedad de la situación exige la intervención inmediata del pleno, recalca, en aras de «garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta defensa del interés público».

Para evitar más suspicacias, el gobierno municipal ha dejado fuera del procedimiento a la consultora externa y será la mesa de contratación, avanza González, la que se encargará de valorar las ofertas. Para ello, pasará a presidirla la ingeniera municipal, ya que por sus conocimientos técnicos resulta la funcionaria más idónea para capitanear el procedimiento.