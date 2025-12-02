Charla sobre acoso escolar, ciberacoso y responsabilidad del menor en el colegio Cova Terreña

Agentes de la Guardia Civil especializados en la materia impartirán mañana miércoles una charla en el CPI Cova Terreña de Baiona sobre acoso escolar, ciberacoso y responsabilidad del menor en los hechos. La cita tendrá lugar en el salón de actos a las 17.00 horas y está abierta a la ciudadanía. La actividad se enmarca en el Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar del Ministerio del Interior.