Baile navideño este viernes en Baiona

El programa de actividades navideñas Bainadal, del Concello de Baiona, propone un baile dirigido a la «2ª xuventude» en la Praza do Concello a partir de las 19.00 horas. Estará amenizado por el grupo D’Líder y se desarrollará bajo la carpa situada en el recinto.

