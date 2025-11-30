Gondomar mejora la eficiencia energética de sus instalaciones públicas

El Concello de Gondomar ha invertido 55.000 euros en dos obras de mejora de la eficiencia energética en instalaciones municipales. En el caso del edificio del antiguo centro de salud cambió la caldera de gasóleo por una nueva caldera de biomasa; y en edificio de la Policía Local instaló aerotermia. En ambas actuaciones invirtió 41.000 y cerca de 15.000 euros, respectivamente.

La caldera de biomasa en el antiguo centro de salud permitirá reducir en más de un 80% la huella de carbono respecto al sistema anterior. Gracias al uso de pellets como combustible, Gondomar garantiza un consumo más estable, económico y vinculado a los recursos locales, favoreciendo la economía circular y la creación de empleo sostenible.

«No estamos hablando solo de una mejora técnica, sino de un compromiso claro con el futuro. La emergencia climática es una realidad y Gondomar no puede ni quiere quedarse atrás. Esta nueva caldera de biomasa es un ejemplo de cómo, desde el ámbito local, podemos contribuir a frenar el cambio climático, reduciendo costes y garantizando un futuro más sostenible para las nuevas generaciones», valora el alcalde, Paco Ferreira.

En la misma línea, el Concello llevó a cabo la instalación de una tecnología de aerotermia en la sede de la Policía Local. Se trata de un proyecto pionero en el ámbito municipal, según el gobierno local, basando en una bomba de calor, con una potencia de 12 kW y una calificación energética A++, que permitirá un rendimiento muy superior al de los sistemas convencionales.