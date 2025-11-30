Almuiña propone incrementar el transporte público en Baiona

El alcalde de Baiona, Jesús Vazquez Almuiña, ha propuesto que el transporte metropolitano refuerce sus líneas en la localidad en los horarios de mayor afluencia. La propuesta fue planteada durante la reunión celebrada en la delegación de la Xunta para la prórroga de las ayudas para el transporte metropolitano, en ella estaban los representantes de la Xunta de Galicia para la movilidad y los representantes de los concellos adheridos a esta iniciativa.

«En esta nueva prórroga de 2 años se aumenta la inversión realizada por el Concello de Baiona debido al buen resultado que ha proporcionado a los vecinos de nuestra Villa al promocionar el uso del transporte público», indicó el alcalde. El regidor indicó que sus propuestas fueron realizadas por el vecindario «como la localización de los autobuses por medio de una aplicación móvil, que ya está en fase de pruebas en otros concellos, el refuerzo de líneas en los horarios de mayor afluencia, para que todos los usuarios, vecinos visitantes de carácter lúdico y trabajadores que vienen a nuestro concello, o se desplazan a alguno colindante, tengan plazas en las líneas en ese horario y, especialmente los fines de semana, donde se produce la mayor afluencia de uso del servicio», dijo.

Además informó que el Concello de Baiona fomenta este tipo de iniciativas, ya que, «aparte de subvencionar el importe que abonan los viajeros por el transporte, también favorece el uso del transporte colectivo y contribuye a la descarbonización, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmosfera y el consumo de combustibles fósiles».