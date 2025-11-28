Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentan en Nigrán el libro «Illote P, Barraca 16» de un superviviente de los campos de concentración franceses

Santiago Rodríguez Salinas, de miliciano.

Santiago Rodríguez Salinas, de miliciano.

Los cines municipales de A Ramallosa acogen mañana sábado a las 20.00 la presentación de «Illote P, Barraca 16», el libro póstumo de Santiago Rodríguez Salinas sobre su experiencia en campos de concentración franceses. El acto contará con la presencia de su hijo, el actor y titiritero Tatán Cunha, el alcalde de Nigrán, Juan González, historiador memorialista; Montse Fajardo, periodista y escritora y Carlos Méixome, también historiador memorialista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents