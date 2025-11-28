Presentan en Nigrán el libro «Illote P, Barraca 16» de un superviviente de los campos de concentración franceses

Los cines municipales de A Ramallosa acogen mañana sábado a las 20.00 la presentación de «Illote P, Barraca 16», el libro póstumo de Santiago Rodríguez Salinas sobre su experiencia en campos de concentración franceses. El acto contará con la presencia de su hijo, el actor y titiritero Tatán Cunha, el alcalde de Nigrán, Juan González, historiador memorialista; Montse Fajardo, periodista y escritora y Carlos Méixome, también historiador memorialista.