Presentan en Nigrán el libro «Illote P, Barraca 16» de un superviviente de los campos de concentración franceses
Los cines municipales de A Ramallosa acogen mañana sábado a las 20.00 la presentación de «Illote P, Barraca 16», el libro póstumo de Santiago Rodríguez Salinas sobre su experiencia en campos de concentración franceses. El acto contará con la presencia de su hijo, el actor y titiritero Tatán Cunha, el alcalde de Nigrán, Juan González, historiador memorialista; Montse Fajardo, periodista y escritora y Carlos Méixome, también historiador memorialista.
- Davila 25/11/2025
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- La Policía usa excavadoras para registrar una finca en Vilanova en una operación antidroga
- La Xunta indemnizará a una docente por no abrir el protocolo de acoso laboral
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- Davila 23/11/2025
- Davila 26/11/2025
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia