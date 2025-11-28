Nuevos composteros colectivos y puntos limpios en Gondomar
El Concello de Gondomar promueve acciones ambientales por importe de 119.000 euros. Ha creado un nuevo compostero comunitario en el Parque das Rosas y dispone de dos puntos limpios móviles para recoger residuos como pilas, lámparas, pequeños electrodomésticos o aceites usados que recorrerán todo el municipio, además de cuatro minipuntos limpios de proximidad en Vincios, Morgadáns, Peitieiros y Chaín para facilitar el acceso a los vecinos.
