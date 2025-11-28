Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos composteros colectivos y puntos limpios en Gondomar

El alcalde y el edil de Medio Ambiente, en el centro de compostaje comunitario.

El Concello de Gondomar promueve acciones ambientales por importe de 119.000 euros. Ha creado un nuevo compostero comunitario en el Parque das Rosas y dispone de dos puntos limpios móviles para recoger residuos como pilas, lámparas, pequeños electrodomésticos o aceites usados que recorrerán todo el municipio, además de cuatro minipuntos limpios de proximidad en Vincios, Morgadáns, Peitieiros y Chaín para facilitar el acceso a los vecinos.

