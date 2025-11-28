Baiona oferta un programa de Navidad con más de 35 eventos y una fiesta pre fin de año el día 27
Más de 35 citas navideñas recoge el programa de ocio Bainadal que el gobierno municipal de Baiona presentó ayer. Los actos arrancan hoy mismo con el encendidodel alumbrado navideño en la Praza do Concello a las 19.00 seguido de un concierto del saxofonista Marcos Sabor Sax. Habrá belenes, actuaciones musicales, visitas de Papá Noel y de los carteros reales, cuentacuentos y hasta una ruta de observación de estrellas en Monte Boi el día 16 de diciembre. La esperada fiesta pre fin de año el sábado 27 a partir de las 23.00.
