Tres días de fiesta por San Andrés en Nande

El barrio de Nande, en la parroquia gondomareña de Mañufe, celebra este fin de semana las fiestas de San Andrés. Mañana viernes, la verbena arrancará a las 21.00 con Tic Tac y La banda de ayer. El sábado actuarán Armonía y Alkar y el domingo, la misa arrancará a las 13.00 seguida de procesión.

