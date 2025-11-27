Consultas populares para perfilar el mural de A Doca en Baiona

El proyecto artístico que impulsan Portos de Galicia, la Fundación Banco Sabadell y el Concello de Baiona para embellecer A Doca con un mural arranca con un período de consultas. La temática de la obra será marinera pero el objetivo es convertirlo en punto de referencia en Baiona y para ello han comenzado las reuniones con entidades como la Cofradía, el Monte Real Club de Yates, la Asociación Náutica Bahía de Baiona, la Asociación de Viudas y Amas de Casa y con medio centenar de personas vinculadas al mar.