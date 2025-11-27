Concierto operístico de Dania Diva en Nigrán

El auditorio municipal de Nigrán acoge este domingo, día 30, a las 19.00 un concierto operístico titulado «Ruta por los patrimonios culturales» a cargo de la artista Dania Diva y las pianistas Alicia Cerrada y Xiara. Será un homenaje a compositores de América, África y Europa en defensa del poder de la música para crear armonía.