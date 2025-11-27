Campamento de Nadal en Nigrán

El Concello de Nigrán prepara el Campamento de Nadal para ayudar a las familias a conciliar la jornada laboral con las vacaciones escolares. Está dirigido a niños de 3 a 11 años y se desarrollará del 22 al 5 de enero de lunes a viernes. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de diciembre a través del correo cim@nigran.org.