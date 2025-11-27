Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Las aventuras de Jeremiah Johnson», en los cines de A Ramallosa

La sesión mensual del Cineclub Val Miñor Alice Guy ofrece hoy a las 20.00 horas la proyección de «Las aventuras de Jeremiah Johnson», protagonizada por Robert Redford y dirigida por Sydney Pollack. La cita será en los cines municipales de A Ramallosa.

