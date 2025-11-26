Polémica en Baiona por vertidos de gasoil a la red de saneamiento

El combustible que se ha localizado en los últimos días en varios puntos de la red de saneamiento de Baiona es gasoil. Agentes del Seprona y del Puesto Principal de la Guardia Civil Baiona-Nigrán lo han identificado en el marco de la investigación conjunta que llevan a cabo y que trata de localizar el origen del vertido o vertidos. Todas las hipótesis están abiertas y las pesquisas siguen en marcha para dar con los responsables, tal y como confirman desde el instituto armado. Mientras los guardias continúan trabajando, la indignación y la polémica crecen conforme pasan las horas en el municipio.

Todo comenzó el jueves. Vecinos de las céntricas calles Ventura Misa y Avenida Monterreal, alarmados por el fuerte olor llamaron durante la mañana a la Policía Local, que a su vez, avisó a los bomberos del GES Val Miñor para que acudiesen en busca de un posible escape de gas. Hasta dos veces más, el sábado y el domingo a mediodía, fueron los efectivos de emergencias a la zona. En ninguna de las ocasiones detectaron gas, según indicaban ayer, pero el olor continuaba. Todo apuntaba a que se trataba de combustible.

El alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, publicaba el viernes a última hora de la tarde un bando para alertar a la ciudadanía de la presencia de combustible en varios puntos de la red de saneamiento municipal y de los riesgos, además de darles instrucciónes para evitar accidentes.

Focos

Los focos localizados, explica el regidor tras las tareas realizadas el fin de semana con bomberos, Policía Local y Guardia Civil, se situaban en el entorno del Museo da Navegación, en la citada calle Ventura Misa del casco histórico y en una urbanización de bloques de edificios ubicados en la Subida a la Virgen de la Roca. Dada la distancia entre ambos puntos, señala Almuiña, «parecía tratarse de alguna limpieza de calderas» que acabase en el alcantarillado. «Sea de forma intencionada o de forma inconsciente se trata de hechos graves», advertía el alcalde, por los que los responsables deben pagar «duras sanciones por tratarse de un peligro para la salud pública».

No cesaron durante el fin de semana los rumores sobre los tanques del puerto deportivo y, dado el clima de crispación en torno al relleno en marcha para ampliarlo, aumentaba la indignación en la calle y en las redes sociales. De manera que tanto el presidente de la plataforma Salvemos Santa Marta, Rafael Lores, como el portavoz del principal grupo de la oposición, el PSOE, Carlos Gómez, acudieron al cuartel para presentar sendas denuncias. La intención de Lores era «trasladarlle á Garda Civil os comentarios que existen e solicitar que se investigue e se aclare o asunto». Gómez acudía por la misma razón, «por responsabilidade», alarmado, explicaba ayer, «porque ata usuarios do porto deportivo nos falaban de vertidos á rede municipal» y porque «o cheiro chegaba ata Sabarís».

El PSOE pedirá explicaciones en pleno al gobierno: «A quen intentan protexer?», afirma

El líder de los socialistas y exalcalde anuncia que pedirá explicaciones al gobierno municipal en el próximo pleno, previsto el día 10, por la «xestión desastrosa» de la situación. Lamenta Gómez que el alcalde «sacase un bando alarmista para botar balóns fóra e pedirlle aos veciños que tiveran coidado sen activar os protocolos adecuados» y critica que no presentase denuncia ante la Guardia Civil. «A quen intentan protexer?», se pregunta.

Desde el puerto deportivo niegan que el vertido proceda de sus instalaciones y que se hayan vaciado depósitos tal y como sostenían los rumores a lo largo del fin de semana. Desde la dirección de las instalaciones náuticas aseguran que el Seprona ha comprobado la estanqueidad de sus tanques y recalca además que los depósitos llevan dos meses vacíos «porque no se rellenan hasta febrero tras finalizar la temporada de verano ».