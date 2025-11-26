Nigrán constituye su Consello da Muller
Lo integran portavoces de todos los partidos de la Corporación y de asociaciones locales
R.V.
«É un día histórico para as mulleres de Nigrán, por fin temos un lugar oficial de encontro, de debate e de propostas para trasladar de xeito directo aos órganos municipais», manifestaba ayer Patricia Diego, concejala de Igualdade, durante el discurso que ofreció en el acto de constitución oficial del Consello Municipal da Muller.
Portavoces de cada partido de la Corporación —Bibiana Peixoto por el PSOE, María José Pino por el PP y Cristina Fernández por el BNG— integran este nuevo órgano consultivo que se reunirá al menos una vez al año y del que forman parte también representantes de Favalmi, Eva Fernández y Beatriz Fernández Fernández; de Area Loura, Beatriz Fernández Magán, y de la Asociación de Mulleres Rurais de Chandebrito, Dolores Fernández. Entre todas perfilaron ayer los temas del próximo encuentro.
