El barrio de O Barco estrena acceso transitable en Mañufe

Los vecinos del barrio de O Barco disfrutan del acceso que el Concello de Gondomar ha acondicionado para acabar con las dificultades de accesibilidad. El ancho de la vía impedía hasta ahora el paso de servicios como el reparto de butano, gasóleo o mensajería e incluso vehículos de emergencia.

El gobierno municipal ha invertido 55.000 euros en unos trabajos que han consistido en la pavimentación integral de la carretera y la ampliación de un tramo gracias a la cesión voluntaria de parte de un terreno.

Acompañado del concejal de Vías e Obras, José Manuel Chamorro, el alcalde, Paco Ferreira, supervisó la finalización de los trabajos y expresó su agradecimiento al vecino que cedió el terreno. «Este gesto permite mejorar de forma decisiva el acceso y servicios básicos de todo el vecindario del barrio de O Barco», dijo.