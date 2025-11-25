Los más pequeños de Baiona encenderán la iluminación de Navidad este viernes

El Concello de Baiona ya tiene todo preparado para uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial de la iluminación navideña, que tendrá lugar el próximo viernes, día 28. El acto central se celebrará en la Plaza del Concello, pero la jornada contará con una programación especial pensada para disfrutar en familia.

La programación comenzará a las 17.00 horas con el pasacalles «Paxes Tolos», un espectáculo itinerante de animación infantil. A continuación, a las 19.00 horas, se procederá al encendido de la iluminación navideña, y siguiendo la tradición iniciada en los últimos años, serán los más pequeños del municipio quienes tengan el honor de realizar la cuenta atrás y pulsar el botón que encenderá la Navidad de Baiona. En esta ocasión, serán los niños y niñas de la escuela infantil O Areal de Sabarís los encargados de pulsar el botón.

«En Baiona la Navidad tiene nombre propio: el de nuestros niños. Son ellos quienes mejor representan la ilusión de estas fechas y, por eso, queremos que sean los protagonistas de un momento tan especial como el encendido», destaca el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña.

Tras la iluminación, la fiesta continuará con el concierto del saxofonista Marcos Sabor Sax, que actuará a partir de las 19.15 horas en la Plaza del Concello, poniendo música a la primera noche navideña del año.

El encendido del día 28 marcará el inicio de un alumbrado que este año supera el millón de luces led, con nuevos elementos singulares, photocalls, figuras 3D transitables y espacios decorativos de gran formato distribuidos por todo el municipio.

La iluminación navideña permanecerá encendida hasta el día 6 de enero, con un horario general de 18.00 a 02.00 horas, ampliándose hasta las 04.00 horas las noches de Nochebuena, Fin de Año y la Noche de Reyes.