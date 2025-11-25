Nigrán estrena el primer ‘pumptrack’ para bicis y skate de la comarca
Mide 1.030 metros cuadrados e incluye un circuito independiente para principiantes
N.P.
El primer pumptrack de la comarca del Val Miñor acaba de estrenarse en Nigrán con gran éxito. Se ubica en el barrio de O Salgueiral y suma una nueva infraestructura a un municipio que, según su gobierno municipal, aspira a ser capital de los deportes urbanos de Galicia. Ya tiene un novedoso surftrack en Patos pensado para cuando la marejada impide subirse a la tabla y un skate park en Porto do Molle.
El nuevo circuito es el único de la provincia con zona de saltos tipo dirt-jump. Está enfocado a la práctica de bicicletas BMX, pero es apto también para skate o scooter y ha sido elaborado por Overlay Projects, empresa de referencia en el sector, con una inversión por parte del Concello de 75.400 euros, financiados a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, que también sirvió para ejecutar la pista de Patos por 44.500 euros.
«A mocidade foi quen demandou esta pista, e desde o Concello de Nigrán non dubidamos en levala adiante porque permitirá que socialicen ao tempo que practican o seu deporte favorito ao aire libre e sen ter que moverse do municipio», explica el alcalde, Juan González. El circuito se construyó en una parcela municipal de 3.574 metros cuadrados ubicada entre el Camiño do Salgueiral y la Estrada pola Vía, cerca de la playa y el centro urbano. Ocupa un total de 1.030 metros cuadrados y presenta dos anillos combinados para un nivel medio o avanzado de 85 y 95 metros de largo cada uno que cuentan con peraltes, contraperaltes y baches de diferentes dificultades.
El espacio dispone además de un circuito independiente e 38 metros de trazado y de forma triangular destinado a principiantes y a infancia.
«O Concello debe adaptarse ás novas tendencias sociais», recalca el regidor, «e no eido deportivo isto supón investimentos neste tipo de circuitos ou en infraestuturas como as calistenias de Panxón ou A Ramallosa».
