Combustible en el alcantarillado de Baiona
A través de un bando, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, informó ayer de la detección de vertidos de combustible en varios puntos de la red de saneamiento y advirtió de riesgo de explosión por acumulación de vapores, afecciones a la salud por inhalación de gases tóxicos o contaminación ambiental. El comunicado instaba a los vecinos a no fumar ni encender fuego cerca de desagües y a avisar al 112 en caso de percibir olores. El Concello investiga el origen del vertido y advierte de sanciones. Solicita colaboración a los ciudadanos en el caso de que puedan proporcionar datos al respecto.
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eirado do Costal»
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Masiva y dolorosa despedida a Miguel Gestido
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro
- Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos
- Davila 20/11/2025