Combustible en el alcantarillado de Baiona

A través de un bando, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, informó ayer de la detección de vertidos de combustible en varios puntos de la red de saneamiento y advirtió de riesgo de explosión por acumulación de vapores, afecciones a la salud por inhalación de gases tóxicos o contaminación ambiental. El comunicado instaba a los vecinos a no fumar ni encender fuego cerca de desagües y a avisar al 112 en caso de percibir olores. El Concello investiga el origen del vertido y advierte de sanciones. Solicita colaboración a los ciudadanos en el caso de que puedan proporcionar datos al respecto.