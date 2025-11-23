Arte y música por el 25-N en Baiona

«Ten nome, Violencia Machista» es el título de la instalación que la artista baionesa Irene Silva inaugura este martes en el Concello con motivo de los actos del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El gobierno municipal convoca a las 12.00 un acto institucional con la actuación de la cantautora Su Garrido Pombo tras el que se inaugurará la muestra artística.