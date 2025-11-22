La película «San Simón», en el cine Imperial

Medio centenar de nigraneses participaron como figurantes en la película «San Simón», de Miguel Ángel Delgado, en la que una vecina de 92 años interpretó su primer papel en el cine. Todos ellos pueden verse ya en la gran pantalla, dado que se proyecta en el cine Imperial de A Ramallosa hoy (19.15 y 22.45) y mañana (17.00, 19.15 y 22.45).