Gondomar enciende su Navidad el día 29
Falta una semana para el arranque oficial de la Navidad en el Val Miñor de la mano del Concello de Gondomar, el primero de los concellos en anunciar el encendido de su alumbrado el próximo sábado, día 29. La fiesta arrancará a las 17.00 con cuentacuentos y talleres infantiles en la Praza da Paradela. A las 18.30 está previsto un magosto y, a las 20.00, la cuenta atrás para iluminar la villa.
