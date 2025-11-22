Baiona se queda sin notaría de manera temporal
El despacho de A Ramallosa cubrirá el servicio mientras no se ocupe la plaza
REDACCIÓN
Los baioneses deberán desplazarse desde este lunes hasta A Ramallosa para realizar trámites notariales. La notaría baionesa que ocupaba María Gema López Riesco cerró sus puertas ayer al trasladarse la titular a otra plaza vacante por jubilación en Ourense, tal y como informó el Colegio Notarial de Galicia.
El despacho baionés queda ahora vacante a la espera de que lo ocupe otro funcionario del Estado. El Colegio abrirá un proceso de oferta para que el servicio vuelva a estar operativo en cuanto sea posible y en ningún caso, aseguran desde el organismo, está previsto amortizar la plaza y dejar a la localidad sin notaría.
Mientras continúe disponible el puesto, será el notario de A Ramallosa, Manuel Landeiro Aller, el que se hará cargo de los trámites que necesiten los baioneses, señalan las mismas fuentes del Colegio Notarial de Galicia.
