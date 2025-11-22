Atracan el estanco del anuncio de la Lotería en Gondomar a punta de cuchillo

Gran susto el que se llevó esta mañana el propietario del estanco bar Lis de Gondomar, el mismo que el año pasado protagonizó el anuncio de la Lotería de Navidad como “bar Robles”. Dos encapuchados asaltaron a primera hora su negocio cuando acababa de abrirlo y se llevaron al menos la recaudación de las máquinas tragaperras y de apuestas.

Llegaron encapuchados y con mascarillas y amenazaron al dueño con un cuchillo. A continuación rompieron las máquinas para recoger el dinero y huyeron en un patinete.

La Guardia Civil acudía poco después al establecimiento para poner en marcha la investigación que ayude a dar con los asaltantes.