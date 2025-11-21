Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del Riego protagoniza os actos do 75 aniversario de Galaxia

Os actos de conmemoración do 75 aniversario da Editorial Galaxia que o Concello de Nigrán organiza os venres de novembro céntranse hoxe na figura de Francisco Fernández del Riego, sobre o que falará o escritor e editor Antón Mascato a partires das 19.30 horas nos cines municipais da Ramallosa. Carlos Casares será o protagonista da última xornada do programa, o vindeiro venres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents