Lectura de «Iribarne», en Gondomar

A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 20.00 horas unha lectura dramatizada de «Iribarne», a exitosa peza peza teatral de Butacazero. Asistirán parte do elenco, a autora do texto, Esther F. Carrodeguas, e o director, Xavier Castiñeira.

