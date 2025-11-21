Luz verde por fin al derribo del gran símbolo del feísmo en Monteferro

El mamotreto que sirve de local social a la comunidad de montes de Monteferro, paradigma del feísmo urbanístico en medio de uno de los paisajes naturales más valorados de Nigrán, será historia en breve. Los comuneros podrán demoler el primer piso del inmueble para legalizarlo al fin tras ocho años de trámites.

La Corporación municipal aprobará en el próximo pleno, previsto en una semana, el viernes 28, el Plan de Infraestruturas e Dotacións de Portocelo, un documento urbanístico elaborado para adaptar el edificio a la legalidad y dejarlo en una construcción de planta baja con una altura máxima de 5,5 metros.

La comisión previa al pleno aborda hoy mismo el proyecto, que será aprobado con toda seguridad, dada la mayoría absoluta del PSOE, después de un largo camino iniciado en 2017 por los comuneros para acabar con las irregularidades del edificio que comenzaron a construir en 1988 «alejado de la legalidad urbanística, ya que se introdujeron graves alteraciones del volumen incompatibles con el proyecto autorizadao», tal y como refleja el propio documento.

Arrancaban entonces ocho años de vueltas al proyecto, que fue sometido a evaluación por un total de once organismos aparte de los técnicos municipales. No aparecieron alegaciones y el pleno daba luz verde de manera provisional al derribo el 30 de junio de 2021, pero se localizó un error en la resolución que requirió correcciones y al fin parece que todo está subsanado.

La intervención rebajará la altura del inmueble a la mitad. De las dos plantas actuales pasará a una y se modificará el acabado para minimizar su impacto visual. Recuperará además la rasante original del terreno, en el que se habilitarán zonas ajardinadas y 18 plazas de aparcamiento.

El edificio tendrá un uso sociorecreativo al servicio de los vecinos, con el objetivo de fomentar el asociacionismo forestal y crear un punto de información y divulgación sobre la península de Monteferro y su interés arqueológico, etnográfico, paisajístico y medioambiental. El presupuesto que manejaban inicialmente los comuneros rondaba loos 50.000 euros pero, tras ocho años de espera, es probable que sea necesario actualizar los costes.

Una gran satisfacción para el alcalde, Juan González, que considera la demolición «unha necesidade que será posible grazas ao compromiso dos comuneiros».