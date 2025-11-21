Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los derechos digitales, a pleno infantil

Alumnos de siete centros educativos de Nigrán protagonizaron ayer un pleno infantil con un debate centrado en los derechos digitales de la infancia. Fue el acto central del Día del Niño y la Niña en el Concello, que envía mañana al Parlamento a su Consello de Participación Infantil.

