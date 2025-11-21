Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concerto de Santa Icía en Belesar

O centro cultural acolle mañá o tradicional concerto de Santa Icía da Agrupación Musical de Belesar e a Coral Polifónica San Lourenzo a partires das 17.00. O repertorio inclúe pezas para bailar.

