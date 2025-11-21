Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine en A Ramallosa con «Gru, mi villano farorito»

Las sesiones infantiles de los sábados en los cines municipales de A Ramallosa prosiguen mañana a las 18.00 horas con la proyección de la película de animación «Gru, mi villano favorito». La entrada es gratuita pero es preciso retirar invitación desde una hora antes en taquilla.

