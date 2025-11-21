Baiona dedica su calendario al Camiño
El Concello reparte seis mil ejemplares casa por casa a todos los vecinos
REDACCIÓN
Se acerca diciembre y el Concello de Baiona se prepara para cumplir con una de sus tradiciones prenavideñas: el reparto del calendario del año que viene. En esta ocasión, el gobierno municipal ha decidido dedicarlo al Camiño Portugués da Costa, la ruta más escogida por millares de peregrinos, que discurre por la localidad y que cumple una década oficializada en 2026.
Correos repartirá en los próximos días los 6.000 ejemplares que el Ayuntamiento ha editado con la colaboración de la concesionaria del servicio de saneamiento y suministro de agua, Gestagua. Los vecinos recibirán en sus domicilios los almanaques decorados con trece fotografías de los rincones más singulares del tramo baionés del Camiño Portugués da Costa, una por cada mes además de la portada.
