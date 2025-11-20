Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven los bailes de mayores a Sabarís

El Concello de Baiona retoma mañana viernes, día 21, el programa de bailes «de la segunda juventud» con una fiesta en el multiusos de Sabarís a las 19.00. En esta nueva etapa, la actividad comenzará con ritmos latinos de la mano de la escuela de baile IDLS de Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents