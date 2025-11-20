«Espérame en el cielo», en A Ramallosa
El Concello de Nigrán proyecta hoy, en el marco de las sesiones de los jueves a las 18.00 en los cines de A Ramallosa, la comedia «Espérame en el cielo», dirigida por Antonio Mercero en 1988 y centrada en la historia de un doble de Franco. La entrada es gratuita aunque se deberá retirar invitación desde una hora antes en taquilla.
