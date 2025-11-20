Condenan a un furtivo a pagar 4.954 euros a la Cofradía

Un viejo conocido de los guardapescas baioneses aceptó ayer una pena de 1.080 euros de multa y una indemnización de 4.954 euros a la Cofradía de Pescadores de Baiona por un delito continuado contra la fauna. Se sentaba en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo por furtivismo, después de que se le requisasen en 40 intervenciones un total de 119 kilos de percebe extraído sin ningún tipo de permiso, en zonas vedadas o sin respetar la talla mínima desde enero de 2020 hasta septiembre de 2024.

La sentencia de conformidad le prohíbe mariscar durante tres años. En caso de incumplimiento, el pósito exigirá al Juzgado que la pena se sustituya por la prisión, dado que considera que acciones como estas van en contra de sus trabajadores profesionales, de sus familias y de la seguridad alimentaria.