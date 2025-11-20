Citan a 8 testigos para el juicio a un bombero por acoso
Declararán compañeros del acusado y el piscólogo de la Mancomunidade do Val Miñor
REDACCIÓN
Un total de ocho testigos prestarán declaración en el juicio contra un bombero del GES Val Miñor por presunto acoso a tres compañeros. Además de los propios denunciantes, contestarán las preguntas de abogados y fiscal otros integrantes de la plantilla y trabajadores de la Mancomunidade do Val Miñor, organismo que gestiona el servicio, como el psicólogo.
Así lo determinó la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo tras la vista preliminar celebrada ayer para seleccionar a los declarantes y tratar de evitar el juicio si fuera posible un acuerdo entre las partes. No lo hubo, como era previsible, y la sesión quedó fijada para el próximo día 4 de diciembre. La Fiscalía pide 3 años y 10 meses de prisión para el acusado y reclama indemnizaciones para las supuestas víctimas que suman 17.830 euros.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Sigue la búsqueda de una lalinense de 53 años que padece brotes de demencia
- El outlet portugués de Vila do Conde abre su gran ampliación con 31 nuevas tiendas
- La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus