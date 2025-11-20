Se busca personal de ayuda a domicilio en Nigrán
REDACCIÓN
Nigrán
La concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Nigrán, Attende, busca personal titulado para desarrollar su labor ante el aumento del número de beneficiarios.
Se requiere certificado de atención sociosanitaria, vehículo propio y disponibilidad en fines de semana y festivos. Los currículos pueden enviarse al mail maria.fernandez.cid@attende-care.com.
