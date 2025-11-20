Una avería deja sin luz a parte de Nigrán durante varias horas

El municipio de Nigrán registró ayer un apagón de varias horas que afectó a un total de 1.600 hogares, según confirmaron fuentes de Naturgy. Una avería en la línea de media tensión ocasionó el corte de suministro pasadas las seis y media de la tarde y al cierre de esta edición, la compañía continuaba tratando de repararla y restablecer el servicio.