El fiscal solicita 3.000 euros de multa para un furtivo

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo acoge hoy una vista contra otro percebeiro furtivo al que los guardapescas de la Cofradía de Pescadores de Baiona incautaron un total de 119 kilos de percebe en hasta 40 intervenciones entre enero de 2020 y septiembre de 2024. La Fiscalía solicita una multa de 3.000 euros por un delito continuado contra la fauna y cuatro años de inhabilitación para el marisqueo o la pesca. Pide asimismo una indemnización de 4.924 euros, el valor de la mercancía, al pósito baionés.

El escrito de acusación incide en que el imputado operaba sin permiso, en zonas vedadas y sin respetar la talla mínima.