Nigrán crea su primer Consello Municipal da Muller el 25-N
Programa teatro, magia y «Café en igualdade» por el Día contra la Violencia de Género
El primer Consello Municipal da Muller de Nigrán echará a andar este 25 de noviembre a las 17.00 en el salón de plenos con motivo del Día Internacional contra la Mujer. Contará con representantes de los partidos de la Corporación y de asociaciones que trabajan por la igualdad y será un órgano consultivo que promoverá la participación de la mujer en el desarrollo de políticas públicas. Su constitución tendrá lugar horas después de la lectura de un manifiesto a cargo del órgano de participación infantil y juvenil Xeración Xa prevista a las 12.00.
El Concello prepara un programa para del 25-N que arranca este sábado, día 22, con la obra de «Feminíssimas» a las 20.00 en el auditorio, de la compañía De Ste Xeito Teatro. El domingo 23 el mismo escenario albergará a las 17.30 el espectáculo familiar «Igualdade onde estás?» de la maga Fani.
El lunes 24 se estrenará el «Café en Igualdade» en la cafetería O Cafeciño de A Ramallosa a las 17.30 para abordar el mito del amor romántico de la mano de la sexóloga María Montenegro. Una actividad con vocación de continuidad en la no es necesario inscribirse.
