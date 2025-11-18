Juzgan a un bombero del GES Val Miñor por acoso a tres compañeros

El conflicto interno de los bomberos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) Val Miñor llega a juicio. Uno de los doce integrantes de la plantilla se sentará mañana en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo por presunto acoso a tres compañeros. La Fiscalía solicita una condena de tres años y diez meses de prisión para él, una multa de 810 euros, además de indemnizaciones para las supuestas víctimas que suman un total de 17.830 euros.

La guerra abierta entre efectivos del servicio de emergencias que gestiona la Mancomunidade do Val Miñor para los concellos de Baiona, Nigrán y Gondomar no es nueva. La Inspección de Trabajo llegó a multar al organismo comarcal con 25.000 euros por no atajar el problema. Hace años que existen denuncias cruzadas entre trabajadores y el ente supramunicipal llegó a abrir expedientes disciplinarios e incluso iniciar un protocolo antiacoso cuyos resultados no han trascendido. La situación se había vuelto tan “insostenible” en 2022 que el presidente de turno entonces y también en la actualidad, Juan González, alcalde de Nigrán, presentó una denuncia ante la Guardia Civil para que abriese una investigación y para que fuese un juez el que resolviese.

Según el fiscal, les decía "os voy a quemar a todos aquí dentro", "prefiero hundir isto e imos todos fóra" o "a ver si morredes todos’"

Será un magistrado el que lo haga, pero en un procedimiento abierto tras una denuncia por parte de tres bomberos contra el acusado. Según el escrito del fiscal, el procesado “generó durante un tiempo prolongado una situación de conflicto dirigida a la búsqueda reiterada de confrontación”. Apunta el ministerio público que, además de cuestionar las órdenes del coordinador y negarse a realizar trabajos, “se les encaraba gritando, les intimidaba, les gritaba y les decía ‘os voy a quemar a todos aquí dentro’, ‘prefiero hundir isto e imos todos fóra’, ‘a ver si morredes todos’, entre otras”.

El escrito indica que la situación de tensión obligó a cambiar los turnos, “tuvo que intervenir la inspección de trabajo” y “sus dos superiores y su compañero tuvieron trastornos de ansiedad, adaptativo y sintomatología ansioso-depresiva” que les causaron bajas prolongadas.

Coacciones y lesiones

Por todo ello, el ministerio público atribuye al imputado tres delitos de coacciones, dos delitos menos graves de lesiones y otro delito leve de lesiones. Además de las condenas de prisión y las sanciones económicas, solicita la prohibición de acercarse a los domicilios, puestos de trabajo o cualquier otro lugar que frecuenten los denunciantes o comunicarse con ello durante dos años.

Pide asimismo que sea la Mancomunidade do Val Miñor la que responda subsidiariamente de las cantidades que ha de abonar en concepto de indemnización.