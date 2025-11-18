Cerrado al tráfico el acceso al Chano Piñeiro por desprendimientos

Las fuertes lluvias de la borrasca Claudia provocaron desprendimientos de tierra en el talud del vial de acceso al colegio Chano Piñeiro de Gondomar y el Concello ha limitado la circulación para evitar accidentes, según explica el alcalde, Paco Ferreira. Solo podrán llegar al recinto los autobuses escolares y los coches de los profesores. Los de las familias, solo en casos de movilidad reducida.

Tras retirar la tierra que acabó en el vial durante el fin de semana, los operarios municipales han vallado la acera que discurre junto al talud dañado y han habilitado un pasillo seguro para que niños y familias accedan a pie hasta que se resuelva el problema.

El Concello, indica el regidor, ha instado oficialmente ya a la propiedad del terreno correspondiente al terraplén a repararlo en los próximos días. En caso de que no lo arregle, lo hará el Ayuntamiento de manera forzosa.