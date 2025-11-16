Nigrán lleva el saneamiento a una docena de calles de gran complejidad técnica

El Ayuntamiento de Nigrán, a través de sus propios operarios municipales y de la empresa concesionaria Aqualia, inició este mes obras para llevar el saneamiento a una decena de calles con gran dificultad técnica, lo que beneficiará a más de una treintena de hogares que lo venían demandando. Concretamente, según fuentes municipales, se finalizaron ya los trabajos en Priegue en el Camiño do Tanque y del Lavadoiro (barrio de Rouxo) y se iniciaron en Condomínguez ; se acabaron en Nigrán en el Camiño das Angustias; en Camos en el Centro Cultural A Camoesa a petición de la propia asociación de vecinos; en Parada en el Camiño da Igrexa y Cabaleiros; y en Panxon en el Largo de Sancho, al igual que en O Carregal, donde se concluyó la actuación. En total, el Ayuntamiento invirtió en estas 9 localizaciones más de 150.000 € de fondos propios.

Adicionalmente, el Ayuntamiento tiene en fase de contratación para poder iniciar las obras antes de que finalice el año el Camino da Pousa (Parada) por importe de 240.000 euros y con el objetivo de dar servicio a 16 hogares, Pateira (Nigrán) por importe 295.621 euros y Carballeira (Camos) por 148.850 euros. Las dos últimas actuaciones son a cargo de la línea 1 del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra y benefician a una treintena de familias. Las tres calles juntas suman una inversión total de cerca de 685.000 euros.

Actualmente, la calle Pateira (une calle de Os Pazos PO-332 con la iglesia de San Fiz), no dispone de saneamiento y en algunos de sus tramos tampoco hay abastecimiento. Por eso, el propósito de las obras es conectar esta calle con la red existente, reponiéndose a continuación el pavimento afectado. Parte de la actuación discurre por una carretera autonómica, por lo que es necesario la autorización previa de la Agencia Galega de Infraestructuras (Xunta). Por otra parte, en el camino de A Carballeira (núcleo de San Roque, en Camos), se contempla dotarlo de una red de saneamiento a través de un colector que discurra hasta la última vivienda ubicada en el punto más bajo de la carretera, donde un pozo de impulsión bombeará las aguas residuales hasta la red actual de saneamiento en la EP-2102 (cruce con el torreiro de San Roque). A mayores, se dotará al camino de red subterránea de baja tensión que permitirá eliminar el tendido aéreo en un futuro y se ensanchará y se mejorará el vial con un nuevo muro de contención y extendido de pavimento de hormigón.

El Camino de A Pousa pertenece al barrio de Con (Parada), y la actuación va desde la calle del Castelo (PO-332) hasta el cruce con Camino de Valverde número 7, lo que implica una canalización de 500 metros de longitud en trazados rectos con pozos de registro que discurrirán por suelo público y privado. Las obras incluyen el fresado y demolición del pavimento existente, apertura de zanjas, ejecución de arquetas de conexión, tuberías, movimiento de tierras y excavación, así como reposición de firmes y pavimentos.

«Todos tienen en común el hecho ro de ser tramos de saneamiento pequeños pero de gran complejidad técnica, y así seguiremos actuando con los que vayan quedando pendientes hasta cubrir el 100% del territorio», resume el alcalde, Juan González.